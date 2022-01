News

Toby Gad: Wer ist der neue «DSDS»-Juror?

Toby Gad nimmt neben Florian Silbereisen und Ilse DeLange 2022 in der «DSDS»-Jury Platz. Der Musikproduzent lebt in den USA und arbeitete bereits mit zahlreichen internationalen Künstlern wie Beyoncé zusammen. Seine ersten Schritte in der Musik machte er jedoch in seiner Heimat München.