Töchter an seiner Seite: Altkönig Juan Carlos wird in Paris geehrt

Er habe den Rat seines Vaters, niemals Memoiren zu schreiben, bewusst ignoriert, sagte er. «Alles, was über mich geschrieben wurde, entbehrte einer persönlichen Schilderung.» Das Buch, so sein Anspruch, solle beides bieten: die geschichtlich relevanten Fakten der Transición und eine persönliche Abrechnung mit der eigenen Biografie – inklusive der Dinge, auf die er nicht stolz sei. «Schwächen und Fehler, die ich als Mensch begangen haben mag und auf die ich nicht stolz sein kann – auch das gehört zu meinem Leben und sollte öffentlich geteilt werden.»