Tochter Billie Lourd spürt noch immer Carrie Fishers Anwesenheit

Billie Lourd (31) hat am Todestag ihrer Mutter Carrie Fisher (1956–2016) am 27. Dezember in einem ausführlichen Instagram–Beitrag an die Schauspielerin erinnert. Sieben Jahre seien seit dem Tod ihrer Mutter vergangen und jeder Jahrestag bringe «eine andere Variante meiner Trauer mit sich», schrieb Lourd und fügte erklärend an: «An manchen packt mich die Wut, an manchen weine ich den ganzen Tag, an manchen fühle ich mich distanziert und leer, an manchen fühle ich nichts, an manchen fühle ich mich schuldig, weil ich nichts fühle, und an manchen fühle ich all diese Dinge auf einmal. Als ich dieses Jahr aufwachte, fühlte ich mich dankbar.» Die Trauer habe ihr Leben mit einem Gefühl der Wertschätzung durchdrungen, «das ich vorher nie hatte», erzählte die Schauspielerin, die ein altes Foto mit ihrer Mutter zu ihren rührenden Zeilen teilte.