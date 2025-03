Tochter Kimberly ist schwanger: Rod Stewart wird zum fünften Mal Opa

Die Familie gratuliert

In ihrer Instagram–Story postete Kimberly Stewart zudem ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Tochter zu sehen ist, die beide ihren bereits recht grossen Bauch streicheln. Auch einen Post ihrer Stiefmutter Penny Lancaster (54), die seit 2007 mit Rod Stewart verheiratet ist, teilte sie in den sozialen Medien. «Ich freue mich so sehr für dich, dass du wieder eine Mutter wirst», schrieb diese zu einem Bild der Schwangeren.