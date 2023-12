Tochter Lia hat Geburtstag: Lena Gercke wird auf Instagram emotional

Seltenes Foto auf Instagram

Das erste Foto teilte Gercke bereits am Sonntagabend. Auf dem Bild ist die Mutter zusammen mit ihren beiden Töchtern Lia und Zoe (3) zu sehen. «Ich habe mein ganzes Herz in meinen Armen», schrieb sie zu dem Schwarz–Weiss–Foto. Sie könne es kaum glauben, dass ihre jüngste Tochter schon ein Jahr alt wird: «Nichts auf dieser Welt kann beschreiben, wie es sich anfühlt, diese zwei kleinen Menschen in meinen Armen zu halten.»