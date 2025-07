Tochter outet sich als bisexuell: Liebevolle Worte von Märtha Louise

Auch in einem eigenen Instagram–Post bringt Märtha Louise von Norwegen ihre Unterstützung für die LGBTQ+–Community zum Ausdruck. «Liebe ist nie falsch», schreibt sie in ihrem Beitrag. «In diesem Pride Month möchte ich den Mut ehren, den es braucht, um seine Wahrheit zu leben. [...] Es hat etwas zutiefst Schönes, sich zu trauen, zu lieben, wen man liebt, auch wenn die Welt einem sagt, man solle still sein, sich zurückziehen oder verstecken.» Liebe sei nicht da, um versteckt zu werden. «Sie soll gefeiert, gelebt und in all ihren wunderbaren Formen geteilt werden.»