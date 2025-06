Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt: So nennt sich Shiloh jetzt

Auch Zahara und Maddox sollen auf «Pitt» verzichten

Shiloh ist nicht das einzige Kind des einstigen Paares, das den Namen nach der Trennung und der erbitterten Scheidung abgelegt hat. Als sich ihre Schwester Zahara Jolie–Pitt (20) 2023 bei der Einführungszeremonie der Schwesternschaft Alpha Kappa Alpha am Spelman College zu ihrer Mitgliedschaft bekannte, rief sie in einem Video der Veranstaltung, das in den sozialen Medien kursierte, den Namen «Zahara Marley Jolie».