Tochter von Dennis Diekmeier darf über Weihnachten nach Hause

Nachdem bei der ältesten Tochter des ehemaligen HSV–Profis im Januar ein Tumor an der Nebenniere und später Metastasen in der Lunge diagnostiziert worden waren, galt die Situation zeitweise als medizinisch kaum noch beherrschbar. Delani wurde zwischenzeitlich sogar als Palliativpatientin eingestuft. Doch die Familie gab nicht auf, suchte nach neuen medizinischen Wegen und fand sie in der sogenannten Imaza–Therapie.