Tochter von Jennifer Garner und Ben Affleck hat post-virale Krankheit

Violet Affleck will Maskenverbote abschaffen

Unter anderem machte sie sich für die Verfügbarkeit von Masken stark und unterstrich den Wert von Luftfilter–Anlagen, kostenlosen Tests und Far–UV–C–Licht in staatlichen Gebäuden, um die generelle Viruslast zum Beispiel auch in Gefängnissen zu senken. Ausserdem forderte sie die Abschaffung von teilweise bestehenden Maskenverboten. Diese würden «vulnerable Mitglieder unserer Gemeinschaft» gefährden und nicht zur Sicherheit beitragen. Der Biologe und Gesundheitsaktivist Dr. Lucky Tran postet auf dem Kurznachrichtendienst X die komplette Rede von Affleck. Beim Los Angeles County Board of Supervisors haben Einwohner regelmässig die Möglichkeit, ihre Belange in kurzen Redebeiträgen den Verantwortlichen zu überbringen.