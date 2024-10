Tochter von Rosie O'Donnell verhaftet: Komikerin meldet sich zu Wort

Die US–Komikerin und Schauspielerin Rosie O'Donnell (62) hat sich nach der erneuten Verhaftung ihrer Tochter Chelsea Belle (27) zu Wort gemeldet. Diese befand sich bereits ab dem 10. September in einem Gefängnis in Wisconsin, wurde jedoch einige Tage später nach Hinterlegung einer Kaution wieder auf freien Fuss gesetzt. Seit 11. Oktober sitzt Chelsea Belle jedoch erneut in Haft – unter anderem wegen des Verstosses gegen Kautionsauflagen.