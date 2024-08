Töchter wurden bei Olympia nicht gezeigt: Eva Mendes dankt den Medien

Selfie aus Paris

In einem Instagram–Post veröffentlichte sie ein verträumtes Selfie aus Paris, das offenbar in ihrem Hotelzimmer mit Blick auf den Eiffelturm entstanden ist. In dem Beitrag erwähnt Mendes die Fotografen in der Stadt. «Sobald ich draussen Fotografen sehe, werde ich wachsam und meine Schutzmauer geht hoch.» Das kommentierte eine Userin mit: «Leider ist Olympia ein grosses Event, und sie sind auf der Suche nach Prominenten. Ich hoffe, ihr seid bald an einem Ort, an dem ihr einfach nur eine normale Familie sein könnt, die zusammen abhängt.» Mendes, die sich bei Olympia mit grosser Sonnenbrille und Hut zeigte, erwiderte darauf: «Sie waren so nett, die Kinder nicht zu fotografieren, also bin ich eine dankbare Bärenmutter. »