Tod mit 35 Jahren: «One Tree Hill»-Kollegen trauern um Paul Teal

Längeres Statement von Bethany Joy Lenz

Bethany Joy Lenz – die in der Serie Haley James Scott spielte – veröffentlichte bereits am 17. November einen längeren Nachruf, in dem sie betonte, sie sei «am Boden zerstört» über den Verlust. «Mein Herz ist schwer. Paul Teal war der Typ, der ganz ohne Anstrengung einen Raum erhellte. Sein strahlendes Lächeln, sein ansteckendes Lachen und sein gutes Herz weckten in einem den Wunsch, in seiner Nähe zu sein.» Sie habe bereits vor der Serie mit ihm an einer Musicalproduktion «monatelang eng» zusammengearbeitet. «Er war schüchtern und lustig und fühlte sich auf der Bühne so wohl. Wow. Wie seine zweite Haut. Man konnte die Augen nicht von ihm abwenden.»