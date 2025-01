Tod von David Lynch: Steven Spielberg trauert um einen seiner Helden

Auch andere Regiekollegen meldeten sich bereits kurz nach dem Tode Lynchs zu Wort. «Ruhe in Frieden, David Lynch. Du hast so viele von uns inspiriert», schrieb etwa «Guardians of the Galaxy»–Regisseur und DC–Studios–Co–Chef James Gunn (58) auf X. Ron Howard (70) lobte Lynch dort ebenfalls in höchsten Tönen: «Ein gütiger Mann und furchtloser Künstler, der seinem Herzen und seiner Seele gefolgt ist und bewiesen hat, dass radikale Experimente unvergessliches Kino hervorbringen können.»