Tod von Ethel Kennedy: Barack Obama trauert um «eine liebe Freundin»

Arnold Schwarzeneggers Ex–Frau Maria Shriver (68) trauert unterdessen um ihre Tante. «Was für ein Leben sie geführt hat», schreibt Shriver unter anderem bei Instagram. «Was für eine riesige Familie sie geschaffen hat und hinterlässt. Ich bin so froh, dass ich in diesem Sommer mit ihr lachen und Erinnerungen mit ihr teilen konnte.» Ethel Kennedy sei «eine einzigartige Tante» gewesen. «Sie war furchtlos, witzig, klug, eine unglaubliche Sportlerin, eine Patriotin, unsterblich in meinen Onkel Bobby verliebt und setzte sich dafür ein, unser Land in jeder Hinsicht besser zu machen.»