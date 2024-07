Tod von John F. Kennedy Jr.: Was ist dran am Kennedy-Fluch?

Der Chappaquiddick–Vorfall

Die Tragödie von Chappaquiddick begleitete Ted Kennedy während seiner gesamten politischen Laufbahn. Chappaquiddick ist die Insel in Massachusetts, auf der 1969 die Wahlkampfhelferin Mary Jo Kopechne (1940–1969) bei einem Autounfall ums Leben kam. Kennedy sass damals am Steuer. Er fuhr Kopechne nach einer Party nach Hause, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und das Auto ins Wasser stürzte. Die junge Frau wurde im Wagen eingeklemmt, Kennedy konnte an Land schwimmen und ging zu Fuss zurück zu seinem Hotel. Die Polizei alarmierte er erst zehn Stunden später. Er erhielt dafür eine zweimonatige Bewährungsstrafe. In einem TV–Auftritt erklärte er die Tragödie mit den Worten: «Alle möglichen verworrenen Gedanken gingen mir durch den Kopf. Einschliesslich solcher Fragen wie: Lastet tatsächlich ein schrecklicher Fluch auf den Kennedys?»