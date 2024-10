Tod von Liam Payne: Stars sind geschockt und in tiefer Trauer

Als einer der ersten Promis meldete sich Paris Hilton (43) via X zu Wort und schrieb: «Es ist so schrecklich, die Nachricht von Liam Paynes Tod zu hören. Ich schicke Liebe und mein Beileid an seine Familie und Liebsten. Ruhe in Frieden, mein Freund.» Der US–Rapper Ty Dolla Sign (42) schrieb derweil in einer Instagram–Story: «Habe noch vor zwei Tagen mit dir gesprochen, mein Freund. Ich werde dich für immer vermissen.»