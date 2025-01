Tod von Liam Payne: Verdächtiger Hotelmitarbeiter hat sich gestellt

Liam Payne wurde durch die britische Boygroup One Direction bekannt. Der Sänger war am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Bei einer Autopsie waren Alkohol, Kokain und ein Antidepressivum nachgewiesen worden. Im November wurde Payne in Amersham, in der Nähe von London, beerdigt.