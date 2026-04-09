Tod von Mario Adorf: Kollegen und Freunde nehmen Abschied

«Er war wirklich ein ganz Grosser»

Florian Silbereisen teilte auf Instagram ein Foto von Adorfs Auftritt in seiner «ADSFEST–Show» und schrieb, er werde diesen Moment «niemals vergessen»: «Er war wirklich ein ganz Grosser! Auch im Himmel wird man ihm gerne zuhören, wenn er mit seiner Weisheit und einem Schmunzeln Geschichten erzählt.» Christine Neubauer, die mit Adorf mehrfach vor der Kamera stand – unter anderem in «Alle für die Mafia 2» –, sagte laut «Abendzeitung»: «Mit dem Tod von Mario Adorf ist für mich nicht nur ein grosser Schauspieler gegangen, sondern auch ein Mensch, der mich auf ganz besondere Weise begleitet hat. Als Kollege war er warmherzig, aufmerksam und von einer Grösse, die man nicht lernen kann.»