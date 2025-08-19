Tod von Matthew Perry: «Ketamin-Queen» bekennt sich schuldig

Der angeklagte Arzt Mark Chavez (55) hatte sich im Oktober 2024 der Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin schuldig bekannt. Ihm drohen bei einer für den 17. September angesetzten Verkündung bis zu zehn Jahre Haft. Fleming, dessen Anhörung für den 12. November geplant ist, könnte für bis zu 25 Jahre hinter Gitter wandern. Iwamasa drohen am 19. November bis zu 15 Jahre Gefängnis. Salvador Plasencia (43), ein weiterer Arzt, hat sich im Juli in vier Fällen des Vertriebs von Ketamin schuldig bekannt. Das Strafmass soll am 3. Dezember verkündet werden. Er könnte für bis zu 40 Jahre in Haft müssen.