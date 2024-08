Tod von Matthew Perry: Polizei verhaftet mehrere Personen

Matthew Perry hatte im Laufe seines Lebens immer wieder mit der Abhängigkeit von Drogen und Alkohol zu kämpfen. Davon berichtet er schonungslos in seinem Buch «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing». Er wurde vor allem bekannt für seine Rolle in der Kult–Sitcom «Friends». Neben Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Matt LeBlanc (57), David Schwimmer (57) und Lisa Kudrow (61) gehörte er zum Hauptcast der Serie.