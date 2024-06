Tod von Matthew Perry: Tragen mehrere Personen Schuld an der Tragödie?

Eine genaue Anzahl besagter Personen wurde nicht genannt. Derzeit prüfe die zuständige Behörde laut des Berichts, gegen die Verdächtigen Anklage zu erheben. Eine offizielle Entscheidung könne jedoch noch auf sich warten lassen. Das Los Angeles Police Department (LAPD) führt eine strafrechtliche Untersuchung über die Herkunft des Ketamins durch, das zum Tod des Schauspielers führte, wie die Polizeibehörde bereits Mitte Mai dem Sender CNN erklärte. In die Ermittlungen seien auch zwei Bundesbehörden, die US Drug Enforcement Administration und der US Postal Inspection Service, involviert.