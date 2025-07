Tod von Michael Madsen: Harvey Keitel und Schwester Virginia reagieren

Nach dem Tod von «Kill Bill»– und «Reservoir Dogs»–Star Michael Madsen (1957–2025) am 3. Juli reagieren Kollegen, Weggefährten und seine jüngere Schwester Virginia Madsen (63) geschockt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin, die unter anderem im Erfolgsfilm «Sideways» mitspielte, ein bewegendes Statement: «Mein Bruder Michael hat die Bühne verlassen. Er war Donner und Samt. Unheil verpackt in Zärtlichkeit. Ein Dichter verkleidet als Gesetzloser.» Weiter schreibt sie: «Wir trauern nicht um eine öffentliche Figur. Wir trauern nicht um einen Mythos – sondern um Fleisch und Blut und ein wildes Herz, das laut, brillant und halb in Flammen durchs Leben stürmte.» Dazu teilt Madsen ein Schwarz–Weiss–Foto der Geschwister.