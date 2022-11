Tod von Takeoff: Rap-Welt trauert um Migos-Musiker

Auch Drake (36) teilte ein Foto, auf dem er mit Takeoff auf der Bühne steht, und schrieb dazu: «Ich habe die besten Erinnerungen daran, wie wir alle zusammen die Welt gesehen und Licht in jede Stadt gebracht haben, die wir berührten. Darauf konzentriere ich mich jetzt. Ruhe sanft, Raumfahrer.» Machine Gun Kelly (32) erinnerte sich auf Twitter an die Zeit, als er und The Migos zusammengearbeitet hatten und schrieb: «Wegen so einem Scheiss sage ich meinen Brüdern immer, dass ich sie liebe, wenn wir auflegen.»