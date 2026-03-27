«Todesangst»: Karin Thaler spricht über Gefängnisdrama ihrer Mutter

Ihre Mutter war spielsüchtig, hoch verschuldet und sass wegen der versuchten räuberischen Erpressung eines Supermarkts über zwei Jahre im Gefängnis. Was hat diese Zeit mit ihr gemacht?

Thaler: Im Gefängnis kam meine Mama erst einmal zur Ruhe. Niemand kam mehr an sie ran, keine Gläubiger. Für uns als Familie war es eine Katastrophe. Ich konnte mir das nicht vorstellen: meine Mama im Gefängnis. Ich hatte immer Angst um sie. Es war wahnsinnig schlimm. Aber die Liebe – die blieb. Bis zum Schluss. Es hat uns zusammengeschweisst, wir sind dadurch alle stark geworden. Meine Mama hat sich das alles aber nie verziehen. Für mich ist das ein zentraler Punkt: Vergebung. Auch sich selbst zu vergeben. Das ist für mich der Schlüssel zu Glück und Heilung.