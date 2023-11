Todesfall bei Taylor Swift Konzert in Brasilien: Behörden ermitteln

Der Todesfall bei einem Konzert von Taylor Swift (33) in Brasilien in der vergangenen Woche hat ein juristisches Nachspiel. Wie die brasilianische Zeitung «Estadão» berichtet, ermitteln die Behörden gegen den örtlichen Konzertveranstalter Time for Fun. Die sogenannte Abteilung für Verbraucherangelegenheiten der Zivilpolizei von Rio de Janeiro sehe einen Anfangsverdacht für eine mögliche «Gefährdung von Leben und Gesundheit». Es seien Organisatoren der Taylor–Swift–Konzerte als Zeugen geladen worden. Auch andere Schritte seien eingeleitet worden, «um den Sachverhalt zu untersuchen».