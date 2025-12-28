Todestag: Billie Lourd vermisst ihre Mutter Carrie Fisher

Seither spricht Lourd immer wieder öffentlich über ihre Trauer. Im Mai 2023 enthüllte sie gemeinsam mit Mark Hamill (74), Fishers «Star Wars»–Co–Star, einen Stern für ihre Mutter auf dem Hollywood Walk of Fame. Dabei trug sie ein Kleid mit einem Bild von Fisher als Prinzessin Leia und streute Glitzer auf den Stern – als Symbol dafür, wie ihre Mutter bei jedem Menschen, den sie traf, einen Funken hinterliess. «60 ist verdammt zu jung zum Sterben», schrieb sie zum 68. Geburtstag ihrer Mutter im Oktober 2024.