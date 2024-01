Todestag: Vanessa Bryant erinnert an Mann Kobe und Tochter Gianna

Vanessa Bryant (41) erinnert am vierten Todestag an ihren verstorbenen Ehemann, Basketball–Star Kobe Bryant (1978–2020), und an deren gemeinsame Tochter Gianna (2006–2020). Am 26. Januar 2020 kamen die beiden bei einem Helikopterunfall ums Leben, Gianna war damals gerade einmal 13 Jahre alt.