Todesursache bekannt: Daran starb Lady Gabriellas Mann Thomas Kingston

Die Todesursache von Thomas Kingston (1978 – 2024), dem Ehemann von Lady Gabriella Kingston (42), steht fest. Wie die «Daily Mail» am Freitag (1. März) berichtet, starb der 45–Jährige an einer «traumatischen Kopfwunde». Zudem sei in der Nähe seiner Leiche im Nebengebäude des Hauses seiner Eltern in Cotswolds eine Waffe gefunden worden. Das teilte das Gericht in Gloucestershire nach der Obduktion mit.