Todesursache steht fest: Daran starb Schauspielstar Ryan O'Neal

Schauspieler Ryan O'Neal (1941–2023) ist am 8. Dezember verstorben. Er wurde 82 Jahre alt. Wie «The Blast» unter Berufung auf die Sterbeurkunde berichtet, steht nun die offizielle Todesursache fest. Demnach starb O‹Neal im Providence Saint John›s Health Center in Santa Monica, Kalifornien, an einer Herzinsuffizienz, nachdem er jahrelang an Kardiomyopathie, also einer Erkrankung des Herzmuskels, gelitten hatte. Zu seiner letzten Ruhestätte heisst es laut «The Blast» in dem Dokument, er sei im Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park in Los Angeles begraben.