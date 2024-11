Todesursache von Quincy Jones bekannt

Am 3. November starb Quincy Jones (1933–2024) im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Zehn Tage später wird bekannt, dass der Musiker einem Medienbericht zufolge nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern einem Krebsleiden erlag. Auf der Sterbeurkunde, die vom Los Angeles County Department of Public Health ausgestellt wurde und dem Promi–Portal «TMZ» vorliegt, ist als offizielle Todesursache Bauchspeicheldrüsenkrebs vermerkt.