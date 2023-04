Todesursache von Raquel Welch: Daran starb die Hollywood-Ikone

Am 15. Februar dieses Jahres verstarb Raquel Welch (1940-2023). Das US-Portal «TMZ» hat nun auch die Todesursache der Hollywood-Ikone enthüllt. Laut ihrer Sterbeurkunde starb Welch in Folge eines Herzstillstands. Ausserdem war die zum Zeitpunkt ihres Todes 82-Jährige an Alzheimer erkrankt - eine Diagnose, die Welch nicht in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hatte.