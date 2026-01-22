«Together, Together»: Harry Styles geht noch 2026 auf Tour

Neues Album, neue Single – und jetzt auch eine Tour: Für Harry Styles (31) steht 2026 einiges an. Nachdem der Popstar vergangene Woche sein neues Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally» für den 6. März und die erste Singleauskopplung «Aperture» für den 23. Januar angekündigt hat, folgen jetzt erste Konzertdaten für das Jahr. Deutschland geht bei der Tournee mit dem Titel «Together, Together» allerdings leer aus.