Tokio Hotel auf Tour: So gross sind sie in Amerika

Andere Termine können sich dagegen mit ihren kommenden Auftritten in Europa messen. Im Exposition Park in Lima könnten etwa 4000 Fans Tokio Hotel live erleben, in Santagio de Chile sogar bis zu 5400. Im Vergleich dazu ist die Swiss Life Hall in Hannover mit einer Kapazität von bis zu 5800 Personen oder das Haus Auensee in Leipzig mit bis zu 3600 Konzertbesuchern für ein ähnlich grosses Publikum ausgelegt. In diesen und weiteren deutschen Hallen sind Tokio Hotel 2025 zu Gast.