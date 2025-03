Tokio Hotel kündigen Arena-Tour an: «Wir bekommen einfach nicht genug»

Termine und Start des Ticketverkaufs

Gleichzeitig gibt die Band in dem Beitrag die Tourdaten für das kommende Jahr bekannt. Demnach findet der Tour–Auftakt am 28. Oktober 2026 in London statt, gefolgt von 13 weiteren Konzerten in Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien, Luxemburg und Österreich sowie in den Niederlanden und in der Schweiz. Zum Tour–Ende treten Tokio Hotel am 19. November 2026 in Düsseldorf auf. Ein exklusiver Vorverkauf für Deutschland startet bereits am 20. März um 15:00 Uhr auf Eventim, der allgemeine Vorverkauf folgt am 24. März zur gleichen Uhrzeit.