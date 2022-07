Tokio Hotel kündigen neues Album «2001» für November an

Alle Tokio-Hotel-Facetten der letzten zwei Jahrzehnte

So erklärt sich auch der Titel des neuen Longplayers: «2001» sei ein Verweis auf das Jahr, in dem die Band sich zum ersten Mal getroffen und gegründet hat. «Das Album geht zum einen back to the roots, vereint aber auch alle Tokio-Hotel-Facetten der letzten zwei Jahrzehnte», erklärt Kaulitz. Unter anderem sind neben 14 weiteren Songs auch «When We Were Younger» und «Durch den Monsun 2.0» darauf enthalten.