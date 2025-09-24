Tokio-Hotel-Mitglied Georg Listing hat seine Susanne geheiratet

Das Hochzeits–Dinner folgte nach einer Pause ebenfalls im Garten des Châteaus. Das 4–Gänge–Menü wurde von klassischer Musik begleitet. Statt einer klassischen Hochzeitstorte gab es eine französische Tarte mit frischen Beeren. Zum Dinner trug Susanne Brautkleid Nummer drei, ebenfalls von Danielle Frankel. «Ich hatte für die anschliessende Party schon ein zweites, glitzerndes Kleid geplant. Meine Idee war eigentlich zuerst, mein Brautkleid bis dahin anzulassen. Aber da es doch recht gross und schwer war, habe ich mich dann dazu entschieden, ein weiteres Kleid für das Dinner zu ergänzen, weil ich mich gerne noch länger wirklich als Braut fühlen wollte, bevor die Partystimmung beginnt», so Susanne Listing. Ihr Kleid zum Dinner war schmaler geschnitten und mit Spitze besetzt.