«Toller Abend»: Prinz William bedankt sich bei Taylor Swift

Prinz William (42) hat sich nach dem Konzert in London bei Taylor Swift (34) bedankt. Der Thronfolger besuchte an seinem Geburtstag am 21. Juni zusammen mit seinen beiden älteren Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) den ersten Auftritt der US–amerikanischen Sängerin im Rahmen ihrer Eras–Tour in der britischen Hauptstadt. Das royale Trio feierte aber nicht nur im Publikum mit: Die drei durften den Popstar auch hinter den Kulissen treffen.