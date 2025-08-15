«Toller Schauspieler»: Kultregisseur will mit Timothée Chalamet drehen

Neben der Vorliebe für eigenwillige Outfits haben Timothée Chalamet (29) und Spike Lee (68) viel gemeinsam. Der «Dune»–Jungstar und der «Do the Right Thing»–Kultregisseur sind beide glühende Anhänger der New York Knicks. Bei den Spielen ihres Basketballteams posierten die beiden schon öfter zusammen für Fotos. In «The Bill Simmons Podcast» sprach der Gastgeber jetzt Spike Lee auf die angebliche Rivalität mit Timothée Chalamet um den Titel des grössten Edelfans der Knicks an.