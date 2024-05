Tom Brady: Komiker grillen ihn mit Witzen über Gisele Bündchen

Tom Brady (46) musste am Sonntag gewaltig einstecken. Der Ex–Footballer stand im Fokus des Live–Events «The Greatest Roast of All Time: Tom Brady» von Netflix. Komiker und Weggefährten des Sportlers grillten Brady mit deftigen Gags. Die meisten Witze zielten dabei über Bradys Trennung von Gisele Bündchen (43). Der Super–Bowl–Rekordsieger und das Model hatten im Oktober 2022 ihre Scheidung nach 13 Jahren Ehe bekannt gegeben.