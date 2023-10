Tom Brady lehnt wegen seiner Familie erneute Rückkehr zur NFL ab

«Ich komme nicht aus dem Ruhestand zurück»

Während einer neuen Folge seines SiriusXM–Podcasts «Let's Go! Mit Tom Brady, Larry Fitzgerald und Jim Gray» scherzte der einstige Quarterback, dass seine Familie ihn «umbringen» würde, wenn er ein zweites Mal versuchen würde, zum Football zurückzukehren. Brady und sein Co–Moderator Gray unterhielten sich in der jüngsten Ausgabe mit dem YouTube–Star Mr. Beast (25). Dieser deutete scherzhaft an, dass die Einschaltquoten für die Folge «durchstarten» würden, wenn der Super–Bowl–Champion ein zweites Comeback vortäuschen würde.