Tom Brady nimmt Kevin Hart beim Super Bowl auf den Arm

Schuld war der «Greatest Roast of All Time» bei Netflix

Der Footballer bezog sich damit auf den Netflix–Comedy–Roast «Greatest Roast of All Time: Tom Brady» vom Mai 2024. Dort hatte Hart unter anderem über Bradys Scheidung von Model Gisele Bündchen (44) und deren neue Beziehung zu einem Kampfsporttrainer gewitzelt. Unter anderem zog er ihn damit auf, dass er es nicht bemerkt haben soll, dass seine Frau eine Affäre mit ihrem Coach angefangen hätte: «Ich meine, Herrgott noch mal, Tom. Einer der klügsten Quarterbacks, der je ein Spiel gespielt hat. Wie konntest du das nicht kommen sehen? Acht verdammte Karate–Stunden am Tag???»