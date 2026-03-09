Tom Cruise besucht Awards Show: Alle Stars wollen ein Foto mit ihm

Obwohl sich bei den 53. Saturn Awards in Los Angeles jede Menge Hollywood–Prominenz blicken liess, war Superstar Tom Cruise (63) trotzdem der unangefochtene Star des Abends. Zum Event im Universal Hilton in Los Angeles erschien Cruise in einem marineblauen Anzug samt weissem Hemd, wirkte elegant wie eh und je. Den seltenen Awards–Show–Auftritt des «Mission: Impossible»–Stars nutzten dann auch sogleich viele seiner Kolleginnen und Kollegen, um gemeinsam für ein Foto zu posieren. Unter anderem an der Seite von Cruise abgelichtet wurde so Jungstar Elle Fanning (27).