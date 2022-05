Tom Cruise erscheint im Helikopter zur «Top Gun: Maverick»-Premiere

Extravaganter Auftritt aus der Luft: Tom Cruise (59) hat sich am Mittwochabend stilvoll im Helikopter zur Premiere seines neuen Films «Top Gun: Maverick» in San Diego, Kalifornien, fliegen lassen. Bei seiner Ankunft beim USS Midway, ein Flugzeugträger der US-Navy, stieg Cruise strahlend und selbstbewusst im schwarzen Anzug und ikonischer Pilotensonnenbrille aus dem Hubschrauber aus und näherte sich den Fotografen am roten Teppich.