Tom Cruise gab Timothée Chalamet Karrieretipps

Regisseur lobt Chalamets Fitness und Disziplin

Es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte sich Chalamets Orientierung an dem Hollywoodstar ausgezahlt: Regisseur Denis Villeneuve (56) bemerkte einen deutlichen Unterschied in seiner körperlichen Vorbereitung und Leistung während der Dreharbeiten zu «Dune: Teil 2», der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. «Was die Action angeht, hatte ich das Gefühl, dass er viel trainierter war als im ersten Teil und bereit für die Kampfsequenzen. Ich war beeindruckt von seinem Mass an Disziplin im zweiten Teil.» Er sei auch immer der erste am Set gewesen und jederzeit einsatzbereit. «Ich war super zufrieden und beeindruckt davon, wie Timothée diese Disziplin wirklich annahm und für mich zu einem echten Hauptdarsteller in diesem Film wurde.»