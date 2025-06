Tom Cruise holt Weltrekord: Auch diese Stars stehen im Guinness-Buch

Der grösste Hauptdarsteller

Brad Garetts (65) Name ist zwar nicht so bekannt wie der von Cruise, Jackson, Lawrence oder Chan, am Set ist er aber definitiv nicht zu übersehen. Garrett, unter anderem bekannt aus der Serie «Alle lieben Raymond», misst laut Guinness–Buch 2,032 Meter und wurde damit im Jahr 2002 der "grösste Schauspieler in einer Hauptrolle".