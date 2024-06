Tom Cruise: Hommage an Emily Blunt zum «Edge of Tomorrow»-Jubiläum

Cruise über Blunt: «Sie hat alles gegeben»

Zum zehnten Jahrestag des Kinostarts des Films liess Tom Cruise in einem Instagram–Post die alten Action–Zeiten nochmals ausführlich Revue passieren. In seinem Rückblick lobte er vor allem die herausragende Leistung seiner Kollegin Emily Blunt. Neben einem Trailer des Films schrieb er: «Es ist 10 Jahre her, dass ‹Edge of Tomorrow› zum ersten Mal in die Kinos kam! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Emily Blunt noch einmal dafür zu danken, dass sie eine so gute Freundin und brillante Schauspielerin ist. Ich liebe ihre Leistung in diesem Film. Ihre Hingabe. Ihren Humor. Ihre Verletzlichkeit und Kraft. Sie hat alles gegeben.»