Tom Cruise mit «Mission: Impossible - The Final Reckoning» in Cannes

Die Filmfestspiele von Cannes können einen grossen Hollywoodstar auf die Gästeliste schreiben: Tom Cruise (62) wird am 14. Mai die Croisette beehren, wie das Festival am 8. April bekannt gegeben hat. Und das mit einem ganz besonderen Film: Der Actionstar bringt seinen mit Spannung erwarteten achten «Mission Impossible»–Teil «The Final Reckoning» mit. Am 21. Mai erscheint Teil acht der Agentenreihe in den deutschen Kinos, der nicht zuletzt aufgrund des Beinamens nach Abschied klingt.