Tom Cruise oder Jessica Chastain: Hollywood fiebert bei Olympia mit

Die Olympischen Spiele in Paris ziehen weiter grosse Prominamen an. Nach der stargespickten Eröffnungszeremonie am vergangenen Freitag (26. Juli) wollen einige Stars den Athletinnen und Athleten auch von den Tribünen der Wettkämpfe die Daumen drücken. Hollywoodstar Tom Cruise (62) feuerte «Team USA» bereits am Samstag an und zeigte seine Begeisterung für die Silbermedaille der Freistil–Staffel der US–Schwimmerinnen. Am Sonntag ging es für ihn weiter zum Kunstturnen.