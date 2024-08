Tom Cruise plant offenbar «epischen» Stunt bei Olympia-Abschlussfeier

Tom Cruise übergibt die olympische Flagge an L.A.

Laut dem Klatschportal «TMZ» trainiert Cruise seit Monaten für einen Fallschirmsprung, mit dem er offiziell die Übergabe der Spiele an die nächste Gastgeberstadt einläuten soll: 2028 finden die Sommerspiele in Los Angeles statt. Cruise soll sich demnach zunächst vom Dach des Stade de France auf das Spielfeld des Stadions schwingen. Dabei soll er die olympische Flagge in Schlepptau haben. In der TV–Übertragung der olympischen Abschlusszeremonie soll dann ein zweiminütiger, vorab aufgezeichneter Clip gezeigt werden, in dem Cruise die Flagge mit einem Flugzeug von Frankreich nach Los Angeles bringt. Dort soll er aus dem Flugzeug springen und samt der Flagge auf dem berühmten Hollywood–Schriftzug in den Bergen über L.A. landen.