Tom Cruise strahlt in Cannes: Sprang er dem Tod von der Schippe?

Das legendäre Filmfestival in Cannes begrüsst einen weiteren Megastar: Am Mittwoch verzückte Tom Cruise Filmfans aus aller Welt an der Croisette. Der 62–Jährige stellt am Abend seinen neuesten Action–Kracher «Mission: Impossible – The Final Reckoning» in Cannes vor. Vor der Weltpremiere wurde enthüllt, dass Cruise bei den Dreharbeiten einmal mehr fast gestorben wäre. Doch zunächst lächelte der Star bei einem Fototermin in die Kameras.